Lazio, sondaggio per un clamoroso ritorno: Lotito pensa a Lulic

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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - L'idea del presidente Claudio Lotito era quella di trovare una figura che potesse aiutare Gennaro Gattuso e il suo staff in questo nuovo corso biancoceleste, non a caso è stato fatto un tentativo concreto per riportare Angelo Peruzzi a Formello come club manager. Questo però prima che decine di migliaia di laziali manifestassero contro di lui. Le mosse del patron biancoceleste adesso sono (quasi) indecifrabili.

Prima della manifestazione, però, l'intento era certo. E Lotito non ha sondato solo Peruzzi. Secondo quanto riporta l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, nella testa di Lotito c'era anche l'idea di riportare Senad Lulic a Formello. Non è chiaro se Peruzzi e Lulic fossero in corsa insieme per un ampio progetto, dunque ruoli distinti, o se alternativi l’uno all’altro.

Se la manifestazione dei tifosi laziali ha mantenuto Lulic nei pensieri del presidente Lotito, al momento non è dato saperlo. Ma soprattutto, Lulic tornerebbe alla Lazio? Gli interrogativi attendono risposte in un clima più che complicato, con i tifosi stessi che invocavano il rifiuto di Peruzzi, mentre in altri tempi lo avrebbero accolto a braccia aperte. La Lazio scotta, Lotito deve fare le sue mosse. E le sue idee saranno più chiare dopo il raduno a Formello del 9 luglio.

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