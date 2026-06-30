Calciomercato Lazio | Porto e Fiorentina su Nuno Tavares: i dettagli
30.06.2026 00:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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CALCIOMERCATO LAZIO - Tante squadre su Nuno Tavares. Aumenta la concorrenza per il terzino della Lazio, già richiesto da gennaio dal Besiktas: il club turco c'è ancora, anche con l'arrivo di Italiano in panchina. Come riportato da Alfredo Pedullà, ora su di lui c'è anche il Porto di Farioli e la Fiorentina, che nelle ultime ore avrebbe fatto un sondaggio. Il campionato portoghese "potrebbe intrigare l’esterno sinistro intenzionato a cambiare aria", scrive ancora l'esperto di mercato. A sinistra, oltre a Pellegrini, la Lazio ha già chiuso per l'ingaggio a parametro zero di Alfonso Pedraza dal Villarreal.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.