Cucchi attacca Infantino: "Sta usando il calcio. Mi auguro che..."
29.06.2026 13:30 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
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© foto di Federico De Luca
"Qualità bassa, numero esagerato di partite, trionfo di sponsor e pubblicità. Anche per chi "paga per vedere". Infantino sta "usando" il calcio". Lo ha scritto Riccardo Cucchi sul suo profilo social su "X".
Il giornalista ha commentato le mosse del presidente della Fifa e proseguendo la sua analisi ha detto: "Mi auguro ci sia ancora chi ha voglia di di difendere l' identità e l' anima di questo grande fenomeno popolare che è stato il calcio".
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