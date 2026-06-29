Caicedo: "La Lazio è la squadra del mio cuore. Gattuso? Spero che..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Felipe Caicedo ha parlato del percorso dell'Ecuador al Mondiale e della situazione attuale della Lazio. Di seguito le sue dichiarazioni:

“La vittoria dell’Ecuador sulla Germania? Emozione incredibile, ancora non posso descriverla. Nessuno ci credeva, anche io, la Nazionale non andava bene. I ragazzi hanno fatto una partita veramente importante. Ora siamo tutti contenti, chi crediamo ancora contro il Messico e penso che l’Ecuador possa farcela senza problemi”.

“Il vero Ecuador è quello dell’ultima partita. Durante le qualificazioni era la più forte dopo l’Argentina. È stata 18 partite senza perdere, 10/12 senza prendere gol. È una squadra davvero forte, il problema è l’allenatore che non trovava il modo per far girare la squadra, ma io sono sicuro che la squadra vera è quella vista contro la Germania. Ora manca un’altra partita importante e penso che abbiamo avuto un po’ fortuna. Contro il Messico c’è rivalità, siamo vicini e per noi penso sia molto meglio che prendere l’Inghilterra”.

“Il ct Beccacece? A me non piace tantissimo, ma lui ha dimostrato di avere i c******i, perché è andato avanti con la sua idea. Quello che vedo mi fa pensare che è un allenatore che magari farà bene in futuro. È andato con la sua idea fino alla fine, ha giocato come lui pensa ed è andata bene. Come idea di calcio ancora non la capisco bene, ma vediamo e speriamo bene. Tifo Ecuador e spero che contro il Messico si veda quanto visto con la Germania”.

“La Lazio tutti i tifosi sanno che è la squadra del mio cuore. Sono stato qui con i ragazzi del Lazio Club New York, mi hanno accolto bene ed è stata una situazione speciale per me. Stare con loro e sentire il loro affetto è importante per me. Gattuso? Non ha fatto bene in Nazionale, ma non posso giudicarlo molto. Spero per il bene della Lazio che lui possa costruire un’armonia tra tifosi e squadra che ad oggi non c’è. Sappiamo le difficoltà che i tifosi stanno attraversando con la società e spero per il bene della Lazio. Spero che Gattuso vada bene, perché se va bene lui andrà bene alla Lazio”.

"Amami o faccio un Caicedo? Mi vengono in mente tanti bei ricordi, perché è stato l'inizio di una bella storia tra me e la Lazio. Mi vengono in mente i miei gol alla Lazio, gol importanti. È una frase che rimarrà sempre nella mia testa e nel mio cuore".