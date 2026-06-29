Roma, possibile nuova multa dalla Uefa e non solo: rischia altre sanzioni
Il 30 giugno si chiuderà ufficialmente la stagione 2025/26. Il campo ha consegnato già i suoi verdetti, quelli più attesi sono quelli delle valutazioni relative ai bilanci. In casa Roma, il tema principale è quello del settlement agreement firmato con la UEFA nel 2022. I giallorossi sono ancora sotto la lente dell'organismo europeo dopo aver sforato i paletti fissati dall'accordo.
Il piano dei Friedkin è quello di chiudere questa fase una volta per tutte e non prolungare il percorso di rientro di un ulteiore anno, da qui la corsa alle plusvalenze. La cifra per rientrare nei paramentri è variabile, ma sarebbe superiore ai 50 milioni di euro. Tuttavia, una novità non secondaria è che il termine del 30 giugno può essere superato, pur con i dovuti accorgimenti e con la consapevolezza di poter andare incontro a nuove sanzioni.
Se la Roma non dovesse riuscire a rientrare pienamente nei paletti del settlement agreement, scenario ormai considerato probabile, il club andrebbe incontro a una nuova sanzione UEFA in vista della stagione 2027/28. La multa dovrebbe essere superiore a quelle già incassate negli anni scorsi, potrebbe aggirarsi tra i 10 e i 12 milioni di euro. A questa, potrebbe aggiungersi una limitazione della lista Uefa con la possibilità di iscrivere al massimo 22 giocatori rispetto ai consueti 25. L’ipotesi di sanzioni più pesanti, come il blocco all’iscrizione dei nuovi acquisti o addirittura l’esclusione dalle competizioni europee è più remota.
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