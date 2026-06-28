Calciomercato Lazio | Gattuso vuole il faro del centrocampo: dalla Nazionale algerina spunta Zerrouki

ESCLUSIVA LALAZIOSIAMONOI.IT - Il centrocampista, reduce dal prestito al Twente, è di proprietà del Feyennord e potrebbe essere...

La Lazio continua a muoversi sottotraccia. Più che trattative vere e proprie, in questa fase a Formello arrivano proposte, suggerimenti, profili da valutare. L'ultimo porta in Olanda, ma parla anche algerino. Si chiama Ramiz Zerrouki, è stato proposto attraverso intermediari e rappresenta uno dei centrocampisti che più si avvicinano all'identikit richiesto da Gennaro Gattuso per il cuore della sua nuova Lazio.

Classe 1998, nato ad Amsterdam ma pilastro della Nazionale algerina, Zerrouki è reduce da una stagione disputata in prestito al FC Twente, pur essendo ancora di proprietà del Feyenoord. Il suo valore di mercato si aggira oggi intorno ai 6,5 milioni di euro, cifra decisamente inferiore rispetto ai circa 12 milioni toccati nel momento di massimo valore. Nell'ultima Eredivisie ha giocato praticamente sempre: 32 presenze da titolare, 2.667 minuti, 3 gol, un assist e una valutazione media superiore al 7, numeri che certificano continuità e affidabilità. Nel frattempo è impegnato con l'Algeria ai Mondiali 2026, dove la nazionale nordafricana ha conquistato la qualificazione alla fase a eliminazione diretta.

Ma ciò che intriga davvero la Lazio non sono soltanto i numeri. Zerrouki viene descritto dagli osservatori olandesi come un play moderno. Un centrocampista di costruzione che abbina qualità tecnica a grande intensità fisica. Davanti alla difesa sa fare il frangiflutti, legge bene le linee di passaggio, recupera molti palloni e ama aggredire alto gli avversari. Allo stesso tempo possiede pulizia nell'impostazione e rapidità nel far ripartire l'azione, qualità che Gattuso considera fondamentali nel suo calcio. Non è un regista statico. È un equilibratore. Uno di quei giocatori che fanno giocare meglio anche chi gli sta accanto.

Ed è proprio qui che nasce l'aspetto tattico più interessante. L'eventuale arrivo di Zerrouki potrebbe modificare l'assetto offensivo della Lazio. Con un mediano di maggiore copertura e costruzione, infatti, Taylor potrebbe essere liberato qualche metro più avanti, trasformandosi stabilmente nel trequartista del 4-2-3-1 immaginato da Ringhio. Una soluzione che aumenterebbe qualità tra le linee senza perdere equilibrio davanti alla difesa.

Per il momento da Formello non arrivano conferme su una trattativa vera e propria. Il nome è stato proposto, è finito tra quelli monitorati e risponde a molte delle caratteristiche ricercate dal nuovo allenatore. In una sessione di mercato che vive soprattutto di opportunità, Zerrouki rappresenta un profilo da seguire con attenzione. Costa relativamente poco rispetto all'esperienza internazionale accumulata, è nel pieno della maturità calcistica e possiede proprio quelle caratteristiche che Gattuso considera prioritarie per costruire la sua nuova Lazio. Il casting per il regista è appena iniziato, ma dalla lista degli intermediari un nome sembra già essersi preso una posizione privilegiata.

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