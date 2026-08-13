Lazio, suggestione Icardi per l'attacco: la reazione dei tifosi

Fonte: Francesco Montano - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio ha fatto un sondaggio per Mauro Icardi. Nelle ultime ore il nome dell'ex Galatasaray è stato accostato a quello dei biancocelesti, che sembrerebbero aver contattato l'entourage del calciatore per capire la fattibilità dell'eventuale operazione. Non ci sono ulteriori sviluppi, Icardi vuole prendere tempo e valutare con attenzione ogni proposta per decidere sul suo futuro.

Intanto, però, la notizia ha infiammato i tifosi laziali, che hanno inondato di commenti il profilo Instagram dell'attaccante argentino: "Vieni alla Lazio", "Ti aspettiamo Maurito", "A Roma si sta bene", sono solo alcuni dei messaggi rivolti al classe 1993, in attesa di sapere se ci saranno altre novità.