Lazio, la contestazione prosegue: altro striscione contro Lotito a Formello - FOTO
11.08.2026 22:30 di Mauro Rossi
Ancora uno striscione contro il presidente Lotito. La contestazione dei tifosi della Lazio prosegue, quando si avvicina l'inizio della stagione che vedrà lo Stadio Olimpico pressoché vuoto per le partite in casa della squadra di Gattuso. A Formello è apparso un nuovo manifesto contro il patron biancoceleste: "Lotito straccione. Fa' strappa pure sto striscione. Tutto per la Lazio, niente per Lotito", si legge insieme alla caricatura di Lotito che strappa (appunto) uno striscione. Di seguito la foto.