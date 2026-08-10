Piccari: "La Lazio lotterà per non retrocedere. Gattuso non dà garanzie"

Ne L'Editoriale di TMW Radio, il direttore Marco Piccari ha espresso il suo pensiero riguardo il lavoro sul mercato delle squadre di Serie A, proiettandosi verso l'inizio del campionato. Tra queste ha parlato anche della Lazio di Gattuso. Di seguito le sue parole in merito.

"Lazio? Io non ho nulla contro Gattuso, perché qui dobbiamo sempre fare un distinguo. La persona non la mettiamo in discussione, mettiamo in discussione quello che può essere il loro lavoro. Ad oggi Gattuso come allenatore dà poche garanzie, c'è poco da girarci intorno. Ma le garanzie non le dà nemmeno la società e non le dà nemmeno la squadra. Guarda che questo sarà un campionato molto difficile per la Lazio. Giocare in casa senza pubblico sarà durissima. Ci vuole gente anche di grande personalità per affrontare questa situazione. Gattuso può dare una mano sotto questo punto di vista, ma non basta. È una squadra carente anche dal punto di vista tecnico. Io l'ho detto dall'inizio e lo ribadisco. Ad oggi per me questa squadra deve lottare per non retrocedere".