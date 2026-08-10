Calciomercato Lazio | Preso un talento dell'Empoli: ecco Bagordo

10.08.2026 15:00 di  Niccolò Di Leo  Twitter:    vedi letture
Calciomercato Lazio | Preso un talento dell'Empoli: ecco Bagordo
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CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio sta lavorando per rinforzare il proprio settore giovanile. In queste ore la società biancoceleste ha definito l'acquisto di Cristian Bagordo, centrocampista classse 2008 che si trasferisce dall'Empoli e considerato uno dei talenti più promettenti in Italia. A dare l'ufficialità del suo trasferimento è stato lo stesso calciatore con un post sul proprip profilo social. 

"Cara Empoli...
Sono arrivato a Monteboro che i parastinchi mi arrivavano alle ginocchia e il borsone era più grande di me. Oggi, dopo 12 anni, varco quel cancello per l'ultima volta e faccio fatica a trattenere l'emozione.
L'Empoli per me non è stata solo una scuola calcio, è stata la scuola della vita. Qui ho imparato a esultare per un compagno come se avessi segnato io, a capire che il lavoro duro paga sempre. Dodici anni di corse su questi campi, di sogni sussurrati negli spogliatoi e di quella maglia azzurra che è diventata, col tempo, una seconda pelle.
Voglio ringraziare ogni allenatore, ogni magazziniere, ogni tutor e ogni compagno di squadra che ho incrociato in questo lungo viaggio. Se oggi sono pronto a sfidare nuove avventure, è perché voi mi avete insegnato a non aver paura. Grazie Empoli, mi hai cresciuto come un figlio. Non ti dimenticherò mai.
con le lacrime agli occhi.
Bago". 

Niccolò Di Leo
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Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.