Calciomercato Lazio | Preso un talento dell'Empoli: ecco Bagordo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio sta lavorando per rinforzare il proprio settore giovanile. In queste ore la società biancoceleste ha definito l'acquisto di Cristian Bagordo, centrocampista classse 2008 che si trasferisce dall'Empoli e considerato uno dei talenti più promettenti in Italia. A dare l'ufficialità del suo trasferimento è stato lo stesso calciatore con un post sul proprip profilo social.

"Cara Empoli...

Sono arrivato a Monteboro che i parastinchi mi arrivavano alle ginocchia e il borsone era più grande di me. Oggi, dopo 12 anni, varco quel cancello per l'ultima volta e faccio fatica a trattenere l'emozione.

L'Empoli per me non è stata solo una scuola calcio, è stata la scuola della vita. Qui ho imparato a esultare per un compagno come se avessi segnato io, a capire che il lavoro duro paga sempre. Dodici anni di corse su questi campi, di sogni sussurrati negli spogliatoi e di quella maglia azzurra che è diventata, col tempo, una seconda pelle.

Voglio ringraziare ogni allenatore, ogni magazziniere, ogni tutor e ogni compagno di squadra che ho incrociato in questo lungo viaggio. Se oggi sono pronto a sfidare nuove avventure, è perché voi mi avete insegnato a non aver paura. Grazie Empoli, mi hai cresciuto come un figlio. Non ti dimenticherò mai.

con le lacrime agli occhi.

Bago".