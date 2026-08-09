Lazio, trasferta vietata? Nessun problema: l’iniziativa dei tifosi per Bologna - FOTO

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Dovranno ancora attendere i tifosi della Lazio per abbracciare la squadra di Gattuso in uno stadio in una gara ufficiale. Dopo il bagno di folla ad Ascoli e un nuovo esodo a Frosinone nella serata odierna, l’appuntamento era stato fissato a Bologna il 24 agosto.

L’annuncio della trasferta a porte chiuse ha privato i tifosi della Lazio della possibilità di abbracciare la squadra, che però in un certo senso avrà comunque i suoi sostenitori al suo fianco.

Il tifo biancoceleste ha infatti organizzato una gita culturale a Bologna proprio per il 24 agosto, con partenza in mattinata e arrivo nel primo pomeriggio in Emilia per visitare tra le altre cose la Basilica di San Petronio, la Basilica di Santo Stefano, la Cattedrale di San Pietro e Santa Maria dei Serbi, prima di radunarsi in piazza Maggiore per cenare e poi per tornare a casa subito dopo. Un modo per rimanere a proprio modo comunque al fianco della Lazio e per non privarsi dell’occasione di tornare comunque in trasferta. Di seguito il programma.