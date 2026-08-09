Dall'Inghilterra: "La UEFA ha pagato un risarcimento a 6 cifre all'amante di Infantino"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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Continuano ad addensarsi le nubi nel cielo di Gianni Infantino. Dopo le critiche degli scorsi giorni per il progetto, poi rinnegato, di “privatizzare” le competizioni, tra cui il Mondiale, il presidente della Fifa torna al centro di una nuova polemica. Secondo quanto scrive il quotidiano britannico Daily Telegraph, la Uefa avrebbe pagato per un risarcimento una presunta amante di Infantino quando questi ricopriva la carica di segretario generale. La notizia è ripresa da Sky News, secondo cui il discusso capo della Fifa avrebbe “fermamente” smentito.

Per il Daily Telegraph, la donna avrebbe ricevuto una somma a sei cifre dopo la presunta relazione con Infantino. Secondo quanto riportato dal giornale, la Uefa ha finanziato il master in amministrazione aziendale (Mba) conseguito dalla donna dopo la sua uscita dall’organizzazione.

Un portavoce della Fifa ha dichiarato a Sky News che Infantino “nega fermamente queste accuse, che sono categoricamente false. Qualsiasi insinuazione di condotta inappropriata o violazione di leggi o regolamenti è diffamatoria”. Infantino ha lavorato in Uefa dal 2000 fino al 2016, anno in cui ha assunto il suo attuale incarico.

Il portavoce della Fifa, riporta Il Fatto Quotidiano, ha infine concluso: “Nessun dipendente della Uefa e della Fifa ha mai sollevato una lamentela riguardo al comportamento del signor Infantino perché non si è mai verificato alcun incidente in cui sia stato coinvolto. Tutte le azioni aziendali relative ai dipendenti, compresi gli eventuali pacchetti di cessazione del rapporto di lavoro e di buonuscita, sono sempre state approvate dai direttori competenti in conformità con tutte le normative applicabili”.