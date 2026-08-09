Lazio, il jolly che non t'aspetti: Noslin ha convinto Gattuso

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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RASSEGNA STAMPA - Sembrava dovesse solamente attendere notizie dal mercato con la valigia già pronta. Alla fine, però, per Noslin il futuro ha in serbo un altro scenario. In queste prime settimane di lavoro a Formello, infatti, l'attaccante ha convinto Gattuso. Non ha trovato il gol nelle amichevoli estive, riporta Corriere dello Sport, ma ha mostrato qualità, disponibilità al sacrificio e soprattutto quella duttilità tattica che il nuovo allenatore considera un vero valore aggiunto. Tanto da farlo diventare immediatamente uno degli uomini più affidabili all'interno della rotazione offensiva.

Ad oggi, Noslin viene considerato uno dei calciatori tecnicamente più dotati della rosa, uno dei pochi capaci di inventarsi una giocata, di legare il gioco e di interpretare più ruoli senza perdere efficacia. Una caratteristica che, in una Lazio ancora incompleta e in attesa di rinforzi dal mercato, pesa tantissimo. L'olandese ha risposto presente in ogni test, adattandosi alle richieste dell'allenatore e interpretando con naturalezza sistemi di gioco differenti. Finora è stato impiegato prevalentemente sugli esterni, sia nel 4-3-3 sia nel 4-2-3-1. Gattuso, però, continua a ritenere che il suo habitat naturale sia una posizione più centrale, dove può sfruttare meglio la qualità tecnica e la capacità di dialogare nello stretto.

L'infortunio di Isaksen, in questo senso, gli spalanca una possibilità importante. In vista dell'esordio in Coppa contro il Mantova, Noslin è uno dei principali candidati per occupare la fascia destra offensiva. Si giocherà le proprie carte con Cancellieri, ma al di là della formazione iniziale, il tecnico lo considera un valore aggiunto. Sa che durante la stagione serviranno alternative affidabili e giocatori di cambiare volto alla squadra senza abbassarne il livello. L'olandese, in questo senso, ha dimostrato di poter fare entrambe le cose. Toccherà a lui sfruttare le carte che il campo gli sta mettendo in

mano.

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