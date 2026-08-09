Lazio | Esodo a Frosinone, Olimpico mezzo vuoto in Coppa: il punto sui biglietti

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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© foto di Federico Gaetano

RASSEGNA STAMPA - Saranno più di 3.000 i laziali presenti a Frosinone questa sera tra settore ospiti e tribune. Appena 2.5000, invece, i biglietti staccati ad oggi per la partita di Coppa Italia contro il Mantova in programma il 16 agosto. Se si aggiungono i poco più di 3.000 abbonati, significa che al momento sono garantite circa 6.000 presenze scarse per la prima ufficiale della Lazio, riporta Corriere dello Sport.

Sono gli effetti preannunciati dalla protesta nei confronti della società, destinata a protrarsi per tutta la stagione. Per l'esordio in campionato a Bologna, però, ci sarà subito un impedimento: il club rossoblù, infatti, ha annunciato che da martedì aprirà la vendita dei tagliandi sottolineando però che "il settore ospiti è attualmente chiuso" e che "i residenti nella Regione Lazio non potranno acquistare biglietti per alcun settore". Niente trasferta quindi per i tifosi biancocelesti.

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