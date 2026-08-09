Lazio, Cataldi in biancoceleste a vita: il rinnovo è solo una formalità

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RASSEGNA STAMPA - Biancoceleste a vita. Questo è il destino di Danilo Cataldi, quello che sognava fin da quando era solo un aspirante calciatore per i campetti di pozzolana dell'Ottavia. Il centrocampista e vice-capitano della Lazio, secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Messaggero, sarebbe pronto a rinnovare il suo contratto con la società.

In scadenza nel 2027, le parti avrebbero trovato l'accordo per il prolungamento del contratto, per rinnovare le promesse di un amore a volte travagliato, che solo due anni fa sembrava essersi interrotto per sempre. Quando la stessa società decise di 'regalarlo' alla Fiorentina.

Dopo l'ultima stagione Cataldi si è riconquistato la fiducia di tutti. Prezioso nel sopperire all'assenza di Nicolò Rovella, ha garantito prestazioni di buon livello che lo hanno reso - in un momento storico complicato per la Lazio - un elemento indispensabile al quale non si può rinunciare.