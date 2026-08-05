DIRETTA - Lazio - Ostiamare 2-0, inizia il secondo tempo

05.08.2026 19:13 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Fonte: Michele Cerrotta - Lalaziosiamonoi.it
DIRETTA - Lazio - Ostiamare 2-0, inizia il secondo tempo

Amichevole

Lazio Training Center, Formello

Mercoledì 5 agosto 2026, ore 18:00

LAZIO - OSTIAMARE 2-0 (19', 41' Ratkov)

LAZIO (4-2-3-1): Motta: Lazzari, Bordon, Romagnoli, Floriani Mussolini; Farcomeni, Galassi, Belahyane; Serra, Ratkov, Noslin. A disp.: Mandas, Renzetti, Doekhi, Provstgaard, Marusic, Pedraza, Rovella, Dele-Bashiru, Taylor, Zaccagni, Cancellieri, Sana Fernandes, Dia. All.: Gattuso.

OSTIAMARE (4-3-3): Vertua (46' Morlupo); Tesauro, Piroli, Giordani, Castaldo; Spinosa, Gerbaudo, Donsah (46' Buono); Badje (46' Parigini), Tonin, Carbone (46' D'Andrea). A disp.: Fabiano, Mohamed, Korosa, Vianni, Menichelli, Vagnoni, Brosco, Marrali, Mirra, Galastri, Ferrari, Prette. All.: D'Antoni.

NOTE

Arbitro: Livio Marinelli (sez. Tivoli)

Assistenti: Dei Giudici - Yoshikawa

IV ufficiale: Perri

Recupero: 2' pt

Ammoniti: -

Espulsi: -

54' - Erroraccio di Lazzari che sbaglia un passaggio al limite dell'area dell'Ostiamare e dà il via al contropiede lidense. Decisivo il ripiegamento di Belahyane a interrompere l'azione.

52' - Ci prova Galassi dal limite, palla tra le braccia di Morlupo.

46' - Si riparte, non cambia nulla Gattuso. Quattro cambi invece nell'Ostiamare: fuori Vertua, Donsah, Carbone, Badje e dentro Morlupo, Buono, D'Andrea, Parigini.

PRIMO TEMPO

45'+2 - Termina il primo tempo.

45'+1 - Brutta palla persa da Belahyane: si apre un corridoio per Carbone che calcia e impegna Motta, costretto a deviare in corner. 

45' - Due minuti di recupero concessi.

43' - Dolorante Farcomeni a terra dopo un contrasto a centrocampo con Carbone, staff medico in campo.

41' - Raddoppia la Lazio! Farcomeni apre sulla destra per Serra che va al cross basso dentro l'area per Ratkov che la spinge dentro.

36' - Fase di stanca della gara: timidi tentativi dei biancocelesti che non si rendono davvero pericolosi in questa parte di gara.

29' - Si riparte.

27' - Marinelli ordina il cooling break. 

25' - Altra chance per la Lazio: Noslin va in profondità su Ratkov che con il destro prova ad anticipare Vertua, bravo nel coprire la porta.

20' - Chiede un rigore che non c'è l'Ostiamare per un presunto fallo di Bordon su Tonin. Non ci casca Marinelli.

19' - Lazio in vantaggio! Noslin dalla bandierina trova la testa di Ratkov che da due passi sblocca la gara. 

18' - Risponde la Lazio con Noslin, che calcia a botta sicura ma trova la deviazione di Giordani.

16' - Pericoloso l'Ostiamare che colpisce il palo con Tonin! Il calciatore dei lidensi si libera di Bordon e calcia, centrando il legno alla destra di Motta.

15' - Prova a farsi vedere anche l'Ostiamare: Carbone crossa per Badje che non arriva sul pallone.

7 - Arriva per la Lazio la prima occasione del match. Lazzari si infila in area dalla destra e dalla linea di fondo appoggia per Serra che prova a calciare trovando però deviazione e angolo.

5' - In archivio i primi cinque minuti di gioco, poco da segnalare finora con la palla che fatica a entrare nelle due aree di rigore.

1' - Inizia il match, primo pallone dell'Ostiamare.

AGGIORNAMENTO ORE 18:00 - Entrano in campo Lazio e Ostiamare, tra pochi secondi il fischio d'inizio.

AGGIORNAMENTO ORE 17:46 - Termina la fase di riscaldamento, le squadre rientrano negli spogliatoi.

AGGIORNAMENTO ORE 17:35 - Squadre da qualche minuto sul campo centrale di Formello per il riscaldamento.

Buonasera alle amiche e agli amici de Lalaziosiamonoi.it da Michele Cerrotta e benvenuti alla diretta scritta della gara tra Lazio e Ostiamare, di scena sul centrale di Formello e ancora a porte chiuse. È la quinta nonché penultima amichevole del precampionato della squadra di Gattuso, dopo quella contro l'Ascoli di domenica scorsa. Appuntamento alle 18:00 per il fischio d'inizio del match.

Michele Cerrotta
autore
Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.