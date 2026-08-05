DIRETTA - Lazio - Ostiamare 2-0, inizia il secondo tempo

Fonte: Michele Cerrotta - Lalaziosiamonoi.it

Amichevole

Lazio Training Center, Formello

Mercoledì 5 agosto 2026, ore 18:00

LAZIO - OSTIAMARE 2-0 (19', 41' Ratkov)

LAZIO (4-2-3-1): Motta: Lazzari, Bordon, Romagnoli, Floriani Mussolini; Farcomeni, Galassi, Belahyane; Serra, Ratkov, Noslin. A disp.: Mandas, Renzetti, Doekhi, Provstgaard, Marusic, Pedraza, Rovella, Dele-Bashiru, Taylor, Zaccagni, Cancellieri, Sana Fernandes, Dia. All.: Gattuso.

OSTIAMARE (4-3-3): Vertua (46' Morlupo); Tesauro, Piroli, Giordani, Castaldo; Spinosa, Gerbaudo, Donsah (46' Buono); Badje (46' Parigini), Tonin, Carbone (46' D'Andrea). A disp.: Fabiano, Mohamed, Korosa, Vianni, Menichelli, Vagnoni, Brosco, Marrali, Mirra, Galastri, Ferrari, Prette. All.: D'Antoni.

NOTE

Arbitro: Livio Marinelli (sez. Tivoli)

Assistenti: Dei Giudici - Yoshikawa

IV ufficiale: Perri

Recupero: 2' pt

Ammoniti: -

Espulsi: -

54' - Erroraccio di Lazzari che sbaglia un passaggio al limite dell'area dell'Ostiamare e dà il via al contropiede lidense. Decisivo il ripiegamento di Belahyane a interrompere l'azione.

52' - Ci prova Galassi dal limite, palla tra le braccia di Morlupo.

46' - Si riparte, non cambia nulla Gattuso. Quattro cambi invece nell'Ostiamare: fuori Vertua, Donsah, Carbone, Badje e dentro Morlupo, Buono, D'Andrea, Parigini.

PRIMO TEMPO

45'+2 - Termina il primo tempo.

45'+1 - Brutta palla persa da Belahyane: si apre un corridoio per Carbone che calcia e impegna Motta, costretto a deviare in corner.

45' - Due minuti di recupero concessi.

43' - Dolorante Farcomeni a terra dopo un contrasto a centrocampo con Carbone, staff medico in campo.

41' - Raddoppia la Lazio! Farcomeni apre sulla destra per Serra che va al cross basso dentro l'area per Ratkov che la spinge dentro.

36' - Fase di stanca della gara: timidi tentativi dei biancocelesti che non si rendono davvero pericolosi in questa parte di gara.

29' - Si riparte.

27' - Marinelli ordina il cooling break.

25' - Altra chance per la Lazio: Noslin va in profondità su Ratkov che con il destro prova ad anticipare Vertua, bravo nel coprire la porta.

20' - Chiede un rigore che non c'è l'Ostiamare per un presunto fallo di Bordon su Tonin. Non ci casca Marinelli.

19' - Lazio in vantaggio! Noslin dalla bandierina trova la testa di Ratkov che da due passi sblocca la gara.

18' - Risponde la Lazio con Noslin, che calcia a botta sicura ma trova la deviazione di Giordani.

16' - Pericoloso l'Ostiamare che colpisce il palo con Tonin! Il calciatore dei lidensi si libera di Bordon e calcia, centrando il legno alla destra di Motta.

15' - Prova a farsi vedere anche l'Ostiamare: Carbone crossa per Badje che non arriva sul pallone.

7 - Arriva per la Lazio la prima occasione del match. Lazzari si infila in area dalla destra e dalla linea di fondo appoggia per Serra che prova a calciare trovando però deviazione e angolo.

5' - In archivio i primi cinque minuti di gioco, poco da segnalare finora con la palla che fatica a entrare nelle due aree di rigore.

1' - Inizia il match, primo pallone dell'Ostiamare.

AGGIORNAMENTO ORE 18:00 - Entrano in campo Lazio e Ostiamare, tra pochi secondi il fischio d'inizio.

AGGIORNAMENTO ORE 17:46 - Termina la fase di riscaldamento, le squadre rientrano negli spogliatoi.

AGGIORNAMENTO ORE 17:35 - Squadre da qualche minuto sul campo centrale di Formello per il riscaldamento.

Buonasera alle amiche e agli amici de Lalaziosiamonoi.it da Michele Cerrotta e benvenuti alla diretta scritta della gara tra Lazio e Ostiamare, di scena sul centrale di Formello e ancora a porte chiuse. È la quinta nonché penultima amichevole del precampionato della squadra di Gattuso, dopo quella contro l'Ascoli di domenica scorsa. Appuntamento alle 18:00 per il fischio d'inizio del match.