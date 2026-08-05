Milan, Modric promuove Gila: "Ci aiuterà a raggiungere i nostri obiettivi"

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Tra gli acquisti estivi del Milan c'è anche Mario Gila, ex difensore della Lazio. Lo spagnolo è stato acquistato dal club rossonero per una cifra pari a trenta milioni di euro. Ai taccuini de La Gazzetta dello Sport, Luka Modric ha commentato il suo innesto insieme a quelli di Goncalo Ramos e Diawara. Di seguito le sue dichiarazioni: "Mi piace quello che sta facendo il club. Fondamentalmente ci sono tutti i giocatori dell’anno scorso, con alcuni nuovi arrivi che saranno importanti per noi. Ramos, Gila e Diawara porteranno ancora più qualità e carattere alla squadra, aiutandoci a raggiungere i nostri obiettivi".