Calciomercato | Maldini al Cagliari a prezzi stracciati: le differenze con la Lazio

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Daniel Maldini è pronto a diventare un nuovo calciatore del Cagliari. L'operazione tra il club sardo e l'Atalanta procede spedita a prescindere dall'altro affare che potrebbe portare Esposito a Bergamo. L'attaccante è pronto per una nuova esperienza dopo i sei mesi tra alti e bassi in prestito alla Lazio.

I rossoblù sono pronti ad accoglierlo e sorprendono le cifre molto più basse rispetto a quelle richieste a gennaio alle aquile. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Giorno, Maldini dovrebbe andare in Sardegna con la formula del prestito oneroso da 1 milione con diritto di riscatto che può diventare obbligo a determinate condizioni fissato a 8 milioni. Il totale è di circa 9 milioni, mentre la cifra con cui Lazio e Atalanta avevano chiuso l'operazione era ben più alta.

I capitolini hanno versato nelle casse della Dea circa un milione per il prestito, mentre il riscatto, legato alla qualificazione europea della Lazio, era fissato oltre i 14 milioni. Un totale che sfiorava i 16 milioni a cospetto dei poco più dei 9 che sono pronti a spendere i rossoblù.