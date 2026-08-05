Calciomercato Lazio | Romagnoli tra deadline e permanenza: la situazione

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CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio di Gattuso si trova a fare i conti con un proprio rebus difesa. Gila è andato al Milan, mentre Patric, Pellegrini e Gigot sono ai box. Al centro poi rimane il discorso legato ad Alessio Romagnoli. Il centrale sembrava destinato al Qatar, ma l'Al Sadd, promesso sposo da gennaio, non ha potuto chiudere l'operazione per via delle restrizioni governative.

Come sottolinea l'edizione odierna de Il Messaggero, dalla Lazio è arrivata una controproposta ma entro domenica o si chiude oppure il giocatore rimarrà alla corte di Gattuso. Vi avevamo anticipato come l'addio fosse congelato con l'opzione rescissione subito accantonata dal club capitolino. La permanenza dell'ex Milan diventa sempre più probabile. Il reparto è a corto di uomini e dalle amichevoli si sono visti i difetti di Provstgaard e Doekhi. Insomma uno con le caratteristiche e l'esperienza di Romagnoli farebbe comodo.

Il giocatore si adeguerà a quelle che saranno le decisioni societarie e non spingerà per l'uscita qatariota. L'ipotesi di rinnovo è remota e non se ne parla con il numero 13 che a giugno 2027 sarà libero di scegliere la nuova destinazione andando a ritoccare verso l'alto il proprio ingaggio da un'altra parte.