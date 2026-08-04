Calciomercato Lazio | Hautekiet, il nodo è la formula: la richiesta dello Standard

RASSEGNA STAMPA - La Lazio ha un nuovo obiettivo per rinforzare la difesa. La società biancoceleste ha messo gli occhi su Ibe Hautekiet. Il giocatore avrebbe dato il suo benestare ma c’è ancora lavoro da fare per far decollare la trattativa.

Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport il nodo riguarda soprattutto la formula. La Lazio continua a lavorare su un prestito con diritto di riscatto, eventualmente destinato a trasformarsi in obbligo.

Lo Standard, invece, non vorrebbe cedere il giocatore in prestito. Hautekiet è sotto contratto fino al 2029 e il club, dopo aver incassato 12,8 milioni di euro delle cessioni estive non ha fretta di cedere soprattutto con formule poco vantaggiose. Per lasciar andare il giocatore servirà un’offerta a titolo definitivo.

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