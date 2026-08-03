Torino, Cairo: "Se sarà la mia ultima stagione da presidente voglio viverla alla grande"

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Raggiunto dai microfoni de La Gazzetta dello Sport il patron del Torino Urbano Cairo è tornato a parlare di Nazionale e della scelta di affidare la panchina dell’Italia a Mancini: “Io avrei scelto Conte perché è necessario dare un impulso forte all’attività, in modo da partire subito bene. Conte lo stimo, aveva già fatto bene in Nazionale, una Nazionale che non era chissà cosa, specie in attacco. Era motivato, poteva essere l’uomo giusto. Vero, in Lega c’era una propensione per Conte ct, Malagò ha scelto diversamente”.

Poi sulla possibilità di cedere il Toro: “Anche se ho detto che magari venderò il club, non significa che mi impegnerò di meno nel costruire la squadra, anzi, lo farò a maggior ragione: se sarà l’ultima stagione voglio farla alla grandissima e poi dare un gruppo forte a chi arriverà”.

“Se c’è qualcuno che arriva, che è abbastanza ricco da poter mantenere la squadra, tifoso perché bisogna esserlo, sono disponibile a vendere. A malincuore ma non voglio tarpare le ali a nessuno: mi farò da parte e resterò il primo tifoso”.

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