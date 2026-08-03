Lazio, Pellegrini non convocato contro l'Ascoli: ecco il motivo

RASSEGNA STAMPA - L'assenza di Luca Pellegrini per l'amichevole contro l'Ascoli ha fatto rumore. Sulla corsia mancina c'è concorrenza: oltre all'ex Cagliari, ci sono anche Pedraza e Tavares, senza considerare l'adattabilità di Marusic. Il reparto va sfoltito, ma non è a causa del mercato se Pellegrini ha saltato l'amichevole in terra marchiagiana. Stando a quanto riporta Repubblica, infatti, il terzino classe '99 non è stato convocato da Gattuso a causa di un problema alla caviglia.

autore Simone Locusta Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.