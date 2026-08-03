Calciomercato Lazio | Romagnoli, Atalanta in corsa: la richiesta della Dea

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Alessio Romagnoli è stato riaggregato temporaneamente al gruppo, ma il suo futuro resta lontano dalla Lazio. Nonostante la carenza numerica e qualitativa nel reparto dei centrali, il difensore continua infatti a essere considerato in uscita. La trattativa con l'Al-Sadd ha subito un nuovo stop, mentre l'Atalanta di Sarri resta alla finestra: secondo l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il club nerazzurro è disposto ad affondare il colpo solo a fronte di un significativo taglio dell'ingaggio da parte del giocatore.

autore Simone Locusta Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.