"La maglia appartiene al suo popolo": lo striscione dei tifosi dell'Ascoli contro Lotito - FOTO

Sul terreno di gioco del Del Duca va in scena la sfida amichevole tra Ascoli e Lazio; sugli spalti, invece, se ne sta giocando un'altra. I tifosi dell'Ascoli si uniscono alla protesta dei tifosi della Lazio contro il presidente Claudio Lotito, alzando cori contro il patron biancoceleste e esponendo uno striscione che recita: "La maglia appartiene al suo popolo... Avanti laziali fino alla libertà!".

autore Simone Locusta Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.