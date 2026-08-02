Ascoli - Lazio, Zaccagni chiama la squadra sotto il settore ospiti - VIDEO
02.08.2026 20:10 di Simone Locusta
Si avvicina l'inizio di Ascoli - Lazio. Durante il riscaldamento pre-partita, i tifosi biancocelesti hanno iniziato ad alzare i primi cori a sostegno della propria squadra. Nel bel mezzo del riscaldamento, il capitano Mattia Zaccagni ha chiamato la squadra a raccolta per andare sotto al settore ospiti e prendersi tutto il calore e l'affetto della tifoseria. Di seguito il video.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.