Ex Lazio, Martinez su Provedel: "Proverà a mettere in difficoltà l'allenatore"

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RASSEGNA STAMPA - Josep Martinez, portiere dell'Inter, ha rilasciato una lunga intervista ai taccuini della Gazzetta dello Sport. Tra i vari temi affrontati, il portiere spagnolo ha parlato anche dell'acquisto di Ivan Provedel dalla Lazio e della concorrenza nel ruolo. Di seguito le sue parole:

"È un bravo ragazzo, molto umile, e proverà a mettere in difficoltà l'allenatore. Normale. lo cercherò di fare il mio". Poi sulle gerarchie delineate, che vedrebbero Martinez titolare: "Non sono io a dover rispondere a questa considerazione. Alla fine sarà il campo a parlare. lo devo dimostrare il mio valore, tanto da meritare di essere il portiere dell'Inter. Conta solo questo".