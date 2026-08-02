Lazio, ennesimo atto d'amore: oltre 2.000 tifosi attesi ad Ascoli

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RASSEGNA STAMPA - Questa sera al Del Duca andrà in scena l'amichevole tra Ascoli e Lazio, la prima in trasferta per gli uomini di Gennaro Gattuso. Sarà la prima occasione utile per vedere la Lazio dal vivo, proprio come l'anno scorso, quando era stata necessaria la trasferta a Frosinone contro l'Avellino per vedere all'opera per la prima volta i biancocelesti.

I tifosi vogliono dare un assaggio di quella che sarà l'atmosfera durante la stagione. Ad Ascoli sarà esodo biancoceleste: secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, saranno oltre 2.000 i laziali al Del Duca (11.500 biglietti sold-out), di cui 900 sistemati nello spicchio riservato agli ospiti (allargato per l'occasione dai 565 posti abituali) e gli altri sparsi nei restanti settori, vista anche l’amicizia tra le due tifoserie.

I tifosi della Lazio vogliono mandare un messaggio chiaro, forte. Come già annunciato, lo Stadio Olimpico sarà disertato durante le gare casalinghe. Per le trasferte, invece, ci sarà un'affluenza enorme di tifosi, pronti a far sentire la propria voce e il proprio dissenso, ma anche per tifare i colori biancocelesti. Tutto partirà da stasera.