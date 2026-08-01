Calciomercato Lazio | Concorrenza per Ivanovic: spunta un club inglese

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Aumentano le pretendenti per Franjo Ivanovic. Il centravanti del Benfica rappresenta un'occasione che fa gola a molte squadre, non solo alla Lazio. Oltre all'interesse del Betis, spunta anche quello dell'Hull City.

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la società spagnola e quella inglese sarebbero disposte a trattare un trasferimento a titolo definitivo, mentre la Lazio non va (o non può andare) oltre un prestito con diritto di riscatto.

Inizialmente i portoghesi avevano aperto a questa opzione, ma la concorrenza sale e preferirebbero capitalizzare con la cessione del croato, sempre più ai margini del progetto. La Lazio spera di convincere il calciatore garantendogli la titolarità, cosa che gli è mancata nell'ultima stagione a Lisbona.