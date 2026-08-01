Lazio, Nesta manda un messaggio a Lotito? Le parole dopo l’amichevole a Formello

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Nel corso della sua intervista ai canali ufficiali del club biancoceleste Alessandro Nesta si è lasciato andare anche a un pensiero sulla situazione extra campo della Lazio, quasi sembrando mandare un messaggio a Lotito. Queste le parole dell’ex capitano, oggi tecnico dell’Avellino: “Il segreto sarà quando tornerà la pace e si ricongiungerà tutta la città, me lo auguro con tutto il cuore”.