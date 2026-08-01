Lazio, la società celebra Nesta: "Sempre parte della nostra famiglia" - VD

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Si è conclusa con il successo della Lazio per 6-3 l’amichevole del Fersini contro l’Avellino di Alessandro Nesta, ma quella odierna, è stata una gara emozionante soprattutto per la presenza dell’ex capitano della Lazio che dopo diversi anni è tornato a Roma.

Abbracci con il suo ex compagno di squadra al Milan Gattuso ma anche con alcuni giocatori della Lazio, tra cui Romagnoli.

Insomma è sempre bello riabbracciare Nesta come sottolinea la società in un video postato sui social: “Oggi un avversario, ma per sempre parte della nostra famiglia”.