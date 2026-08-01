Calciomercato Lazio | Obiettivo Gimenez per l'attacco: ma il club aspetta i "saldi"

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RASSEGNA STAMPA - La Lazio è alla ricerca di occasioni sul mercato. Viste le poche possibilità economiche, il club pensa di muoversi alla fine, quando è probabile che ci siano più sconti.

Tra i nomi seguiti c'è quello di Santiago Gimenez. L'attaccante del Milan non ha convinto nella sua esperienza in rossonero e il suo futuro resta in bilico. Oltre alla Lazio, anche Porto, Fiorentina e Club América hanno chiesto informazioni, ma finora nessun club ha affondato il colpo. Il Club América aveva preso in considerazione l'ipotesi di un prestito, salvo poi fare marcia indietro davanti alle condizioni poste dal Milan: pagamento integrale dell'ingaggio da 2,5 milioni di euro e riscatto fissato a 20 milioni. Richieste ritenute troppo elevate.

La Lazio osserva con attenzione l'evolversi della situazione, nella speranza che, con l'avvicinarsi della chiusura del mercato, le pretese del Milan possano diminuire. Attendere gli ultimi giorni potrebbe trasformare Gimenez in un'occasione, ma significherebbe anche correre il rischio di restare senza alternative.