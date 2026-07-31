Monza, Juric si presenta: "Se c'è qualcosa che non rifarei? Inutile..."

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Nel giorno della sua presentazione ufficiale come nuovo allenatore del Monza il tecnico Ivan Juric ha fatto un bilancio degli ultimi cinque anni non proprio fortunati della sua carriera.

“La vita è così, 5 anni nella parte sinistra della classifica, fai benissimo e tutti ti applaudono, poi arrivano momenti in cui sei in difficoltà, ma è qui che non bisogna scoraggiarsi, serve avere le le idee chiare per essere pronti ad affrontare questa sfida veramente affascinante".

"C'è qualcosa che non rifarei? Inutile pensarla così, a volte ho fatto scelte troppo precipitose però anche se sono andate male a livello di risultato servono perché impari dagli errori e vedi altri mondi e culture, costruendo un bagaglio importante per il futuro”.

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