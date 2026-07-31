Morte Baresi, minuto di silenzio anche prima di Lazio-Avellino

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© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sarà un fine settimana dedicato al ricordo di Franco Baresi. Lo storico capitano del Milan e stella della Nazionale si è spenta a soli 66 anni lasciando un vuoto enorme nel mondo dello sport.

Proprio per questo, il presidente della Figc Giovanni Malagò ha disposto un minuto di raccoglimento in memoria dell'ex campione da osservare prima di tutte le gare amichevoli in programma in Italia nella giornata odierna e nel fine settimana.

Il minuto di silenzio verrà quindi osservato anche in occasione dell'amichevole tra Lazio e Avellino, in programma saabto 1 agosto alle 09.30.

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