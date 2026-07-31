Morte Baresi, il ricordo di Rambaudi: "È l'emblema del difensore completo moderno"

Fonte: Francesco Montano - Lalaziosiamonoi.it

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© foto di Federico De Luca

Roberto Rambaudi, durante il suo intervento ai microfoni di RadioSei, si unisce al cordoglio per la scomparsa di Franco Baresi. Di seguito le sue dichiarazioni: "Baresi è l’emblema del difensore moderno, ancora oggi rappresenta il difensore completo moderno. Sapeva fare tutto. Eravamo a Coverciano e mi disse di essere diventato il migliore perché non si faceva mai puntare; scappava all’indietro in maniera così veloce che sembra banale ma non lo è affatto."

"Era forte davvero ed era anche una brava persona. Era molto schivo e la scelta che ha fatto dopo il calcio ha dimostrato quanto amasse la sua riservatezza. Sono molto dispiaciuto per la sua scomparsa, è stata una persona rimasta in disparte nonostante fosse ‘il calcio’. Lui è il Milan, non c’è altro da aggiungere”.