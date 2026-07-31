Lazio, diverbio tra Gattuso e Taylor: cosa si sono detti

RASSEGNA STAMPA - L’aria a Formello è sempre più incandescente, le temperature salgono e anche gli animi sono più suscettibili. L’allenamento mattutino di ieri si è acceso con un diverbio nato in campo tra Taylor e Gattuso per un fallo non fischiato durante la partitella.

È stato questo a far scattare la scintilla: il tecnico si è diretto verso l’olandese per spiegargli la decisione, ma il biancoceleste non era dello stesso parere e - racconta il Corriere dello Sport - ha alzato un braccio a mo’ di “vaffa”. La reazione immediata di Gattuso, “Vai fuori” ha intimato al giocatore ordinandogli di tornare negli spogliatoi.

Nel pomeriggio entrambi sono tornati in campo, sorridenti dopo aver chiarito. Nessun segnale di nervosismo da parte del centrocampista, la seduta iniziata con lui al centro del piano tattico. È indispensabile per Gattuso. Prima di iniziare a lavorare però, ha dovuto scontare la “punizione”. Il tecnico ha un’attitudine da guerriero, ma non transige sui comportamenti tanto che - prosegue il quotidiano - una delle prime regole che ha applicato a Formello è ordine e non disordine.

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