Lazio, rebus Gigot: un macigno a bilancio senza minuti in campo

30.07.2026 10:45 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Lazio, rebus Gigot: un macigno a bilancio senza minuti in campo

RASSEGNA STAMPA - L’inizio della seconda parte di ritiro della Lazio non ha cambiato l’impiego in campo di Samuel Gigot. Il francese, che aveva già giocato a Marsiglia con Gattuso, è reduce da un anno estremamente problematico, fatto di zero presenze e tanti problemi fisici.

Il 20 luglio 2025 nel test con la Primavera Gigot aveva fatto l’unica apparizione della stagione in casa Lazio. Un anno più tardi è tornato ad allenarsi in gruppo, dovendo però alzare bandiera bianca quasi subito e senza tornare, almeno finora, in campo.

Come riporta oggi il Corriere dello Sport, però, per la Lazio il francese ha un peso non trascurabile a bilancio: circa 4,2 milioni, di cui 500mila euro versati per il prestito più altri 500mila per un’altra rata a cui si aggiungono i 3,2 milioni per il riscatto. Una cifra considerevole a cui va aggiunto l’ingaggio, il secondo più alto della rosa. Eppure, a quasi 33 anni, di Gigot non c’è traccia in campo in un reparto in estrema difficoltà. Non esattamente lo scenario migliore per Gattuso.

Michele Cerrotta
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Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.