Neymar annuncia: "Ho fatto la storia, ma ora non voglio più continuare"

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Tutte le storie, anche le più belle, prima o poi finiscono. Neymar avrebbe voluto chiudere diversamente il suo capitolo con il Brasile, vincendo il Mondiale da protagonista. Evidentemente, il fato non ha voluto che andasse così.

L'ex Barcellona ha salutato ufficialmente la nazionale brasiliana: a confermarlo è stato lo stesso attaccante al termine della vittoria del Santos contro i venezuelani dell'Universidad Central in Copa Sudamericana. Di seguito le sue parole:

"Il mio tempo con la nazionale è finito. Ho fatto la storia, sono stato molto felice, ho dato sangue, la mia vita e ho sempre lottato per la maglia gialla, ma ora non voglio più continuare", ha dichiarato il fuoriclasse brasiliano, annunciando così la fine della sua avventura con la Seleção.