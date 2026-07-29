Italia, Ranieri: "Quando scelgo con il cuore sbaglio sempre ma..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Anche il nuovo direttore tecnico dell'Italia Claudio Ranieri è intervenuto in conferenza stampa insieme al nuovo ct della Nazionale Roberto Mancini: "Sono molto felice, vorrei riportare l'amore nei tifosi della Nazionale. Vorrei far vedere ai bambini la nostra Italia ai Mondiali. Bisogna capire come far uscire tanti giocatori: il salto dall'Under 21 è quello più difficile. Per me questa scelta è il coronamento di una carriera. Ero al mare quando il presidente mi ha chiamato e non ho avuto dubbi nell'accettare”.

“Io quando scelgo col cuore sbaglio sempre, ma non mi pento mai. Con il contratto che avevo con la Roma, non potevo assolutamente fare l'allenatore della Nazionale, ci sarebbero stati tantissimi problemi. Mia moglie stavolta è contenta, almeno le ho evitato un trasloco”, queste le sue parole.

© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.