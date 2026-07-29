NEWS | Nitto ATP Finals, il protagonista del Grand Opening Show sarà Achille Lauro
29.07.2026 16:30 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Cresce l’attesa in vista delle Nitto ATP Finals 2026 che prenderanno il via il prossimo novembre. In occasione del Grand Opening Show della terza edizione l’Inalpi Arena è pronta ad accogliere come protagonista assoluto Achille Lauro. Sarà il cantante romano, infatti, il protagonista della nuova edizione che salirà sul palco... <<< ACHILLE LAURO >>>
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