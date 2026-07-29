NEWS | Nitto ATP Finals, il protagonista del Grand Opening Show sarà Achille Lauro

29.07.2026 16:30 di  Jessica Reatini  Twitter:    vedi letture
NEWS | Nitto ATP Finals, il protagonista del Grand Opening Show sarà Achille Lauro

Cresce l’attesa in vista delle Nitto ATP Finals 2026 che prenderanno il via il prossimo novembre. In occasione del Grand Opening Show della terza edizione l’Inalpi Arena è pronta ad accogliere come protagonista assoluto Achille Lauro. Sarà il cantante romano, infatti, il protagonista della nuova edizione che salirà sul palco... <<< ACHILLE LAURO >>>

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Jessica Reatini
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