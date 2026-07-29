Formula 1 | Ferrari, altro che Ferragosto! Le novità per battere Antonelli
29.07.2026 11:03 di Giovanni Parterioli
La Ferrari guarda già alla seconda parte della stagione con un programma di lavoro ancora molto intenso a Maranello. Dopo la pausa estiva, il calendario proporrà appuntamenti decisivi per valutare la crescita della SF-26. Il GP d’Italia potrebbe rappresentare un passaggio particolarmente importante per il percorso tecnico della Rossa. Tra sviluppo, affidabilità e nuove soluzioni, l’obiettivo resta ridurre ulteriormente il divario dai rivali. Clicca qui fra le frecce per l'articolo completo su >>> aggiornamento Ferrari Power Unit Monza <<<