WOMEN | La nuova Lazio si presenta al Castello Piccolomini

Fonte: Dal nostro inviato Michele Cerrotta - Lalaziosiamonoi.it

Va in scena nella penultima sera a Celano la presentazione della Lazio Women in vista della prossima stagione. Squadra e staff, accompagnate dal ds Raffaele Pinzani, dal dg Enrico Lotito e dalla dottoressa Cristina Mezzaroma, sfilano al Castello Piccolomini alla presenza delle autorità locali. Poco meno di un’ora aperta dai saluti istituzionali e proseguita con la presentazione un nome dopo l’altro di ogni singola calciatrice e di ogni singolo componente dello staff, chiamati ad alzarsi in piedi e a raggiungere il centro della scena. Inevitabili poi anche alcune dichiarazioni, aperte dai ringraziamenti di capitan Castiello: “Siamo state molto bene, speriamo che Celano sia di buon auspicio per la stagione” e proseguite con il ds Pinzani e con Cristina Mezzaroma.

“Questo nostro esordio a Celano coincide con un nuovo ciclo della squadra, una squadra profondamente rinnovata, e quindi potrebbe essere qualcosa che è venuto quasi per caso, ma che potrebbe coincidere anche con delle cose importanti” ha spiegato Pinzani, ds della Lazio Women (qui le dichiarazioni integrali). Subito dopo è stato il momento di Cristina Mezzaroma.

“La squadra è quasi tutta nuova, tranne alcune colonne che ovviamente sono rimaste perché danno un gran lustro, sono bravissime e bellissime giocatrici, ma bellissime persone anche. E poi al di fuori del calcio, al di fuori del rettangolo verde, sono le belle persone che rimangono, e loro lo sono“ ha detto la dottoressa Mezzaroma (qui le dichiarazioni integrali). Infine, prima della conclusione, uno scambio di omaggi: al sindaco Santilli la maglia di casa della Lazio con cognome e numero 1 sulle spalle, una targa da parte del comune di Celano alla dottoressa Mezzaroma protagonista in mattina insieme a una rappresentanza della squadra di un'iniziativa dedicata al sociale. Quindi, dopo le consuete foto di rito, i saluti e il ritorno in albergo, in attesa dell’ultima giornata piena di ritiro che regalerà nel pomeriggio (17:30) dopo un rifinitura mattutina l’amichevole contro il Napoli.