Italia, Sabatini: "Mi dispiace per questo corto circuito, si sta perdendo tempo"

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Regna il caos intorno alla Nazionale, le vicende degli ultimi giorni hanno creato ancora più dubbi e sollevato polemiche. Sull'argomento, ai microfoni di TMW, si è espresso Walter Sabatini: "Per me è un notevole dispiacere. Sulla coppia Maldini-Leonardo avevo affidato i miei sentimenti. Una scelta importante da parte di Malagò, due dirigenti illuminati, motivati e credibili. Mi sentivo totalmente garantito come tifoso della Nazionale. Ora sarà difficile mettere le cose a posto. E mi dispiace anche per Pirlo".

"Mi dispiace per questo corto circuito, si perde ulteriore tempo. La motivazione che ho sentito sul contratto con un certo sponsor mi sembra patetica. Pirlo era una scelta pensata da parte di Maldini e Leonardo. Conosce il calcio a grandi livelli, ha vinto agli inizi con la Juventus. Conosce la Nazionale in tutti gli aspetti, ha vinto un Mondiale. Pirlo aveva da trasmettere le grandi qualità tecniche avute da giocatore, che avrebbero fatto migliorare dal punto di vista tecnico i giocatori di questa Nazionale. Penso fosse uno degli obiettivi di Maldini e Leonardo quello del miglioramento della fase tecnica personale dei giocatori, oltre che collettivo. Lui era "La" tecnica in campo".

"Chiellini oltre ad avere un grande passato come giocatore è anche un uomo colto, stranamente visto che non sono molti quelli che si laureano pur giocando ai massimi livelli. Mi sembrerebbe una scelta appropriata. Ha combattuto su mille fronti con la Juventus e con la Nazionale. Un candidato forte, sarebbe una scelta giusta. Certamente non si sostituiscono Maldini e Leonardo dall'oggi al domani, sono persone e dirigenti straordinari. Ma mi fiderei di Chiellini. Ma l'idea che avevano Maldini e Leonardo va onorata: si deve giocare a calcio senza tanti tatticismi".

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