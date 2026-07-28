Rambaudi: “Dico no a Fullkrug per la Lazio, ma c’è una cosa più grave”

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Consueto intervento ai microfoni di Radiosei per Roberto Rambaudi. Queste le parole dell’ex calciatore della Lazio: “Le dimissioni di Maldini e Leonardo? Questo è un fatto molto grave, rispecchia l’incapacità di gestire certe cose, di costruire. Normale, per la professionalità e la coerenza che hanno, che si dimettessero. Non si doveva arrivare a questo punto, questo è grave”.

“Dal momento in cui al Federazione scegli Maldini e Leonardo, loro dovrebbero avere carta bianca sulla scelta del CT. Fullkrug? A me non piace, Gimenz per me sarebbe più indicato. Poi dipende sempre da cosa vuole l’allenatore dal suo attaccante”.

“La cosa grave è che la Lazio debba galleggiare in acque anonime, bisogna trovare una soluzione, non può diventare questa la normalità. Sei la Lazio. Ad ogni modo, anche se ci fossero i soldi, con questo modus operandi, non so quanto cambierebbe”.