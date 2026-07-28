Italia, Capello: "Impossibile perdonare Mancini per quello che ha fatto"

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© foto di Federico De Luca

La questione Nazionale continua a suscitare grandi discussioni nel mondo del calcio. Ad oggi, infatti, dopo Pirlo e le dimissioni di Leonardo e Maldini il patron della Figc Malagò sembra essere costretto a ripartire e, i nomi in pole, sono i soliti noti: Mancini da un lato e Conte dall’altro.

Sul tema ecco le parole di Fabio Capello ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: “È stato un gran pasticcio. Secondo me è chiaro che, per non accettare Pirlo come allenatore della Nazionale, si è andati a fondo cercando di trovare delle cose contro di lui”.

“Per me ci sarebbe solo una persona che può prendere la Nazionale, perché mi sembra una cosa incredibile che Mancini possa tornare sulla panchina azzurra dopo averla lasciata in quella maniera. Come si fa a lasciare la Nazionale senza nessun motivo per andare a prendere i soldi in Arabia Saudita?”.

“Per me resta solo Antonio Conte, che è un ottimo allenatore. Attenzione, non discuto la bravura di Mancini come tecnico, ma quello che ha fatto, secondo me, è molto grave”.

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