Lazio, dall’offerta al rialzo al muro di Boban: il retroscena su Domiguez

RASSEGNA STAMPA - Emergono nuovi dettagli sulle motivazioni che hanno spinto la Lazio ad abbandonare la pista Sergi Dominguez, prima scelta di Gattuso, per concentrarsi invece su Noah Markmann.

A svelari è l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che spiega come la Lazio avesse alla fine accontentato la richiesta economica della Dinamo Zagabria per il cartellino di Sergi Dominguez, arrivando a offrire i 15 milioni fissati dal club croato.

Un pagamento che la Lazio ha proposto di spalmare su più anni e fissando l’obbligo di riscatto di Sergi Dominguez non più al raggiungimento dell’Europa ma a condizioni più realistiche. La proposta però secondo il quotidiano non ha convinto Boban, che ha alzato il muro spingendo quindi la società biancoceleste a spostarsi su Markmann.