Lazio | Romagnoli, la sua assenza è un segnale: si valuta la rescissione?
RASSEGNA STAMPA - Tra i giocatori che non hanno preso parte all'amichevole di ieri contro la Flaminia Civita Castellana Patric, Furlanetto e Cataldi. Non si sono mai allenati col resto dei compagni. Non è infortunato ma alle prese con l'ennesima querelle legata al suo futuro, invece, Alessio Romagnoli.
Il difensore sembrava finalmente pronto a sposare la causa dell'Al-Sadd, poi il dietrofront, i primi allenamenti della nuova stagione con i biancocelesti e ora un gigantesco rebus. Cosa accadrà? Potrà rimanere fino alla naturale scadenza del contratto o si cercherà di fare tutto purché possa liberarsi in questa sessione di mercato?
L'edizione odierna de Il Messaggero parla di un'ulteriore eventualità: si starebbe valutando, infatti, la rescissione consensuale per andare a risparmiare i 7 milioni di euro lordi d'ingaggio. La sua assenza nell'amichevole di ieri, in questo senso, può rappresentare un segnale.