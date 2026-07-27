Lazio | Romagnoli, la sua assenza è un segnale: si valuta la rescissione?

27.07.2026 09:30 di  Elena Bravetti  Twitter:    vedi letture
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Lazio | Romagnoli, la sua assenza è un segnale: si valuta la rescissione?
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RASSEGNA STAMPA - Tra i giocatori che non hanno preso parte all'amichevole di ieri contro la Flaminia Civita Castellana Patric, Furlanetto e Cataldi. Non si sono mai allenati col resto dei compagni. Non è infortunato ma alle prese con l'ennesima querelle legata al suo futuro, invece, Alessio Romagnoli.

Il difensore sembrava finalmente pronto a sposare la causa dell'Al-Sadd, poi il dietrofront, i primi allenamenti della nuova stagione con i biancocelesti e ora un gigantesco rebus. Cosa accadrà? Potrà rimanere fino alla naturale scadenza del contratto o si cercherà di fare tutto purché possa liberarsi in questa sessione di mercato?

L'edizione odierna de Il Messaggero parla di un'ulteriore eventualità: si starebbe valutando, infatti, la rescissione consensuale per andare a risparmiare i 7 milioni di euro lordi d'ingaggio. La sua assenza nell'amichevole di ieri, in questo senso, può rappresentare un segnale.

Elena Bravetti
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Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.