Calciomercato Lazio | Sfuma Espí: lo spagnolo è vicino alla Premier
26.07.2026 14:00 di Simone Locusta
CALCIOMERCATO LAZIO - Il futuro di Carlos Espì sarà lontano dall'Italia. il centravanti del Levante era nel mirino di Lazio e Bologna per rinforzare i rispettivi reparti offensivi, ma sembra che i due club dovranno virare verso altri obiettivi. Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Matteo Moretto, l'attaccante spagnolo è adesso a un passo dal trasferimento in Premier League.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.