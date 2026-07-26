Lazio, senza cessioni il mercato è in stand-by: come stanno le cose
26.07.2026 10:45 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
RASSEGNA STAMPA - Cedere per poter sperare di acquistare. Un paradosso che rischia di essere realtà in casa Lazio, nonostante le plusvalenze messe a bilancio nelle ultime sessioni di mercato.
Come riporta l’edizione odierna del Messaggero, infatti, la Lazio ha bisogno di ulteriore liquidità in cassa per poter sperare di agire in entrata in questo mercato estivo.
Nello specifico, i calciatori in cima alla lista dei sacrificabili sarebbero Lazzari, Pellegrini, Cancellieri e Dia per i quali però al momento al netto di qualche timido interessamento non si sarebbe fatto avanti nessuno, rendendo ancor più complessa l’estate della Lazio.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.