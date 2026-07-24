Lazio, Salvini: “Mi chiedono di intervenire per Lotito: ecco cosa posso fare”

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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

È intervenuto ai microfoni di Radio Roma Sound il ministro dei trasporti Matteo Salvini. Tra gli argomenti trattati anche quello relativo alla situazione di casa Lazio. Di seguito le sue parole.

“A proposito di calcio ieri ho fatto due passi perché sono andato a piedi in Consiglio dei Ministri, mi hanno fermato in tre, dicendo: Matteo, fa qualcosa per Lotito”.

“Ho detto, guarda a questo io non ci arrivo, lì mi fermo Quello che possiamo fare è dare una mano a costruire gli Stadi, questo sì”.