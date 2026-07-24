Capua: “Fossi la Lazio riprenderei subito Romagnoli, non vorrei che…”

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È intervenuto ai microfoni di Radiosei Pino Capua. Queste le sue parole sulla delicata questione Romagnoli in casa Lazio: “Se fossi la Lazio mi riprenderei di corsa Alessio Romagnoli. Non vorrei che questo non possa accadere per impossibilità economica. Questo mi preoccuperebbe tanto”.

“Mi risulta che lui che accetterebbe qualsiasi cosa pur di restare alla Lazio. Ci rimango male quando leggo che si sta allenando a parte. Secondo me dovrebbe restare e fare il capitano. Non credo che si stia allenando a parte per motivi atletici. Mi risulta che lui si sia allenato mattina e pomeriggio tutti i giorni prima del reintegro”.

“Ci metterà poco a rimettersi in linea con gli altri. Si è allenato ore in modo serio, così come lo è lui. Ha sempre dimostrato cosa sia in grado di dare alla Lazio. Credo che la verità è che i costi di Romagnoli non se li possono permettere”.